Собянин утвердил планы развития спортивной инфраструктуры Москвы в 2022 году

Сообщается, что по итогам прошлого 2021 года число москвичей, систематически занимающихся спортом, выросло до 5,3 миллиона человек, что в 2,5 раза больше, чем в 2010 году.

Также за год в столице прошло 115 крупных турниров, 19,3 тысячи спортивных мероприятий, было введено в строй 19 крупных спортивных сооружений.

