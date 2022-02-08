Собянин утвердил планы развития спортивной инфраструктуры Москвы в 2022 году

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы развития спортивной инфраструктуры города на 2022 год, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Отмечается, что основными задачами в спортивной сфере на 2022 год являются увеличение числа граждан, которые систематически занимаются спортом – до 5,75 миллиона человек, завершение строительства 22 объектов инфраструктуры, а также проведение более 15 тысяч спортивных мероприятий.

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Сообщается, что по итогам прошлого 2021 года число москвичей, систематически занимающихся спортом, выросло до 5,3 миллиона человек, что в 2,5 раза больше, чем в 2010 году.

Также за год в столице прошло 115 крупных турниров, 19,3 тысячи спортивных мероприятий, было введено в строй 19 крупных спортивных сооружений.

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Фото: www.mos.ru
ТЕГИ:МоскваСпорт
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