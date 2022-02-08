Собянин утвердил планы развития спортивной инфраструктуры Москвы в 2022 году
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планы развития спортивной инфраструктуры города на 2022 год, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Отмечается, что основными задачами в спортивной сфере на 2022 год являются увеличение числа граждан, которые систематически занимаются спортом – до 5,75 миллиона человек, завершение строительства 22 объектов инфраструктуры, а также проведение более 15 тысяч спортивных мероприятий.
Сообщается, что по итогам прошлого 2021 года число москвичей, систематически занимающихся спортом, выросло до 5,3 миллиона человек, что в 2,5 раза больше, чем в 2010 году.
Также за год в столице прошло 115 крупных турниров, 19,3 тысячи спортивных мероприятий, было введено в строй 19 крупных спортивных сооружений.
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