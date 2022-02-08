Бочкарёв: Инвесторы построят четыре ледовые арены в Москве за два года
Инвесторы планируют сдать четыре новые ледовые арены в российской столице до конца 2023 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, строительство спортивных объектов – одно из ключевых направлений работы по развитию социальной инфраструктуры города.
Как уточнил заместитель мэра, сейчас возводятся ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках, спортивный учебно-тренировочный комплекс академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» в районе Тропарево-Никулино. Адресной инвестиционной программой запланировано еще нескольких таких объектов.
«Например, предусмотрено строительство спортивного комплекса с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории транспортно-пересадочного узла «Некрасовка», а также ледового дворца спортивной школы «Самбо-70», – рассказал Андрей Бочкарёв.
Ранее глава Стройкомплекса сообщил, что в 2022-2024 годах в Москве за счет городского бюджета планируется построить более 200 объектов социальной инфраструктуры в том числе для систем здравоохранения, образования, спорта и культуры.
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