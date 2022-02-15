Собянин утвердил планы по озеленению городских территорий до конца года
Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания президиума правительства города утвердил планы по высадке новых деревьев, передает пресс-служба мэра и правительства столицы.
На улицах Москвы в 2022 году высадят 15 тыс. деревьев, в том числе 11,3 тыс. декоративных и 3,7 тыс. крупномерных. Город выделит на эти цели 741,35 млн рублей. Новые зеленые насаждения появятся на Ленинском проспекте, Варшавском, Каширском, Волоколамском, Щелковском, Аминьевском и Ярославском шоссе, Беломорской, Минской улицах и других.
По словам Собянина, высадку новых деревьев продолжат в рамках городских проектов, в том числе «Миллион деревьев» и «Наше дерево». Мэр напомнил, что в 2011-2021 годах в Москве высадили более 10 млн деревьев и кустарников.
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