Собянин утвердил планы по озеленению городских территорий до конца года

Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания президиума правительства города утвердил планы по высадке новых деревьев, передает пресс-служба мэра и правительства столицы.

На улицах Москвы в 2022 году высадят 15 тыс. деревьев, в том числе 11,3 тыс. декоративных и 3,7 тыс. крупномерных. Город выделит на эти цели 741,35 млн рублей. Новые зеленые насаждения появятся на Ленинском проспекте, Варшавском, Каширском, Волоколамском, Щелковском, Аминьевском и Ярославском шоссе, Беломорской, Минской улицах и других.

По словам Собянина, высадку новых деревьев продолжат в рамках городских проектов, в том числе «Миллион деревьев» и «Наше дерево». Мэр напомнил, что в 2011-2021 годах в Москве высадили более 10 млн деревьев и кустарников.

