Собянин утвердил даты проведения выставок «Город для каждого» и «Мой район»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении в столице выставок «Город для каждого» и «Мой район». Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

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Так, выставка важнейших градостроительных и инфраструктурных проектов Москвы «Город для каждого» пройдет с 1 по 21 августа. Пространство экспозиции общей площадью порядка 1,6 тысячи «квадратов» займет два этажа выставочного зала «Манеж». В частности, на первом этаже будут располагаться девять тематических зон, рассказывающих о ключевых городских проектах.

Как отметили в пресс-службе, жители и гости столицы смогут принять участие в творческих мастер-классах, викторинах и квестах, а также посетить экскурсии, кинопоказы, театральные представления и концерты. Ожидается, что выставка ключевых градостроительных и инфраструктурных проектов Москвы привлечет дополнительное внимание к крупным городским проектам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваРоссия
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