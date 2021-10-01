Собянин рассказал о реализации программы «Мой район» в Новой Москве
Основные проекты благоустройства в ТиНАО представил на своем сайте градоначальник столицы Сергей Собянин. По его словам, в этом году в «новой» Москве привели в порядок более 80 парков, скверов и знаковых объектов.
Собянин рассказал, что выполнили первый этап комплексного благоустройства поселка Марьино в поселении Филимонковское: сделали удобные дорожки с различным покрытием – из деревянного настила, отсева и плитки; установили лавочки и фонари.
«В зоне отдыха стало больше зелени за счет восстановленного травяного покрова, новых деревьев и кустарников – всего 1 тыс. 250 штук. У маленьких жителей Марьино теперь есть четыре новые детские площадки. Ребята постарше могут поиграть в футбол и позаниматься на тренажерах», - заявил градоначальник.
Он сообщил, что в следующем году в планах проведение второго этапа комплексного благоустройства поселка, который охватит жилой комплекс «Спортивный квартал».
Кроме этого, в Щербинке создали новый сквер на ул. Спортивная. В нем посадили более 900 деревьев и кустарников. Также власти приведут в порядок еще одну неухоженную территорию в поселке Шишкин Лес, где находится поселение Михайлово-Ярцевское. Помимо этого, в Троицке началось благоустройство зоны отдыха на правом берегу Десны, рядом с усадьбой «Троицкое». Еще одна зона для развлечений, спорта и прогулок появится в детском парке развлечений «Тридевятое царство» на ул. Школьная в поселении Роговское.
Мэр уточнил, что по уровню благоустройства ТиНАО быстро догоняет историческую территорию столицы. Он считает, что цель программы «Мой район» – обеспечить качественную среду для каждого москвича.
Ранее Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства новых территорий «Парка Яуза».
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