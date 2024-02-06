Собянин: Услугами приложения «Моя Москва» воспользовались около 80 млн раз

Горожане воспользовались услугами и сервисами приложения «Моя Москва» около 80 млн раз за пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, москвичи выбирают приложение для записи к врачу, оплаты счетов и передачи показаний счетчиков, записи питомцев к ветеринару. Кроме того, в нем доступны просмотр оценок и домашних заданий детей-школьников, участие в благотворительности и многое другое.

По словам Собянина, «Мою Москву» установили более 6 млн человек. В частности, 1,5 млн горожан скачали приложение в 2023 году.

