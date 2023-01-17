Собянин: Усадьба «Покровское-Стрешнево» будет отреставрирована до конца года

Глава столицы напомнил, что начиная с 1980-х годов усадьба переходила из рук в руки, а главный дом пережил несколько пожаров. В результате садовому фасаду и интерьерам XVIII–XIX веков был нанесён серьёзный ущерб, а оранжерея была разрушена «практически полностью».

Собянин отметил, что настоящее время усадьба находится в собственности города, специалисты приводят её в первозданное состояние, используя в работе архивные фото и чертежи.

«В рамках проекта приведём в порядок главный дом усадьбы, оранжерею, будет восстановлена планировка сада и парка», - заключил мэр.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому на реставрацию тульского музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» будет выделено 500 млн рублей, сообщает RT.