Ефимов: Каретный сарай усадьбы Лепехиных в центре Москвы отреставрируют за пять лет
Московские власти подписали договор аренды части городской усадьбы Лепехиных XVIII века — Каретного сарая, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, с победителем торгов. Сделка состоялась в рамках проекта «1 рубль за квадратный метр в год». Инвестор взял на себя обязательство отреставрировать объект в пятилетний срок, договор аренды с ним заключен на 49 лет. После выполнения заказа он сможет воспользоваться льготной ставкой аренды. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, данная программа действует в Москве с 2012 года. Проект предоставляет предпринимателям возможность реставрировать здания, представляющие историческую ценность, а после арендовать по льготной цене. За десять лет участниками программы стали 34 объекта, реставрация двадцати из них уже закончена, инвесторы перешли на льготную ставку аренды.
Каретный сарай представляет собой одноэтажное здание площадью 171,4 квадрата, расположенное в Таганском районе (ЦАО города Москвы) по адресу: Андроньевская площадь, дом 4, строение 3, построенное в 70-х годах XVIII века. Усадьба принадлежала купцам Лепехиным на протяжении 60 лет. Сегодня Каретный сарай находится в плачевном состоянии.
По словам министра правительства столицы, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, после завершения реставрации инвестор сможет арендовать здание Каретного сарая по цене 171,4 рубля в год. Предприниматель сможет использовать его по своему усмотрению — например, открыть клинику, культурно-просветительский центр, офис или кафе.
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