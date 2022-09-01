Собянин упростил подачу заявлений на компенсацию платы в детсадах
Мэр Москвы Сергей Собянин упростил подачу заявлений на компенсацию части родительской платы в детских садах. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что теперь будет предусмотрена новая функция онлайн-проверки корректности введенных банковских реквизитов, включая номер расчетного счета по логическому ключу Банка России. Кроме того, в практике столичных электронных услуг вводятся элементы автозаполнения реквизитов. Так, вместо ввода полного названия банка достаточно будет указать банковский идентификационный код.
Помимо этого, родители, которые оформили ранее компенсацию в электронном виде, смогут подать заявление об изменении банковских реквизитов без личного прихода в образовательную организацию.
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