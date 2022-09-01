Собянин упростил подачу заявлений на компенсацию платы в детсадах

Отмечается, что теперь будет предусмотрена новая функция онлайн-проверки корректности введенных банковских реквизитов, включая номер расчетного счета по логическому ключу Банка России. Кроме того, в практике столичных электронных услуг вводятся элементы автозаполнения реквизитов. Так, вместо ввода полного названия банка достаточно будет указать банковский идентификационный код.

Помимо этого, родители, которые оформили ранее компенсацию в электронном виде, смогут подать заявление об изменении банковских реквизитов без личного прихода в образовательную организацию.

