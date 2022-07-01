Анастасия Ракова: почти все услуги МФЦ теперь доступны вне зависимости от места регистрации

Москвичи теперь могут получить более 99% услуг в любом офисе «Мои Документы» вне зависимости от места регистрации. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Теперь граждане России могут подать заявление о регистрации по месту жительства или по месту пребывания в Москве в любом центре госуслуг. Ранее услугу по регистрации оказывали в центрах госуслуг территориально, то есть в пределах района проживания. Таким образом, теперь 99% услуг москвичи могут получить в любом МФЦ вне зависимости от места регистрации», — рассказала вице-мэра.

Чтобы подать заявление о регистрации по месту жительства (месту пребывания) в столичном центре госуслуг, необходимы документы, удостоверяющие личность, являющиеся основанием для проживания по указанному адресу (выписка из ЕГРН, свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи), письменное согласие каждого собственника или пользователя жилья, если человек регистрируется не в собственное жилье (при этом собственник должен поставить подпись лично на приеме). При регистрации ребенка нужно предоставить его свидетельство о рождении, паспорта родителей или законных представителей либо письменные согласия (если родители зарегистрированы по разным адресам). Заявитель получит результат через 6-8 календарных дней.

«Помимо этого, в соответствии с федеральными изменениями теперь горожане могут оформить российский паспорт всего за 5 рабочих дней вне зависимости от места регистрации», — добавила Ракова.

Документ можно сменить в центре госуслуг по достижении 14, 20 и 45 лет, при перемене имени, непригодности паспорта и других причинах. При этом во флагманских офисах «Мои Документы» и Дворце госуслуг на ВДНХ можно получить первый паспорт в торжественной обстановке, оформив предварительную запись на портале mos.ru и подав документы не позднее 12 дней до выбранной даты. Для получения документа потребуется свидетельство о рождении, две фотографии размером 35 на 45 мм, квитанция об оплате госпошлины, заявление о выдаче паспорта.

Тем, кто меняет удостоверяющий личность документ, необходимо подать заявление, подлежащий замене паспорт, два фото размером 35 на 45 мм, документы воинского учета (при наличии), квитанцию об оплате госпошлины, при наличии — документ, подтверждающий перемену имени. Получить временное удостоверение личности гражданина РФ можно в подразделении по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве по месту подачи документов.

Кроме того, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ могут создать электронные дубликаты бумажных документов, которые будут бессрочно храниться в личном кабинете на портале госуслуг и могут использоваться гражданами для получения государственных и муниципальных услуг. Для документов, выданных за рубежом, необходимо предоставить нотариально заверенный перевод.

