Собянин: Ученики школ искусств Москвы за год получили 27 тысяч наград

Столичные ученики школ искусств и творческих колледжей за год получили около 27 тысяч наград, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Ребята выступали на многих [...] площадках, в том числе в ОАЭ, странах СНГ, Европе и США», - отметил градоначальник.

Мэр уточнил, что в июне ученики музыкальной школы №76 играли на концерте и в финальном конкурсе проекта Global Artists Debut Concert в нью-йоркском концертном зале «Карнеги-холл».

Кроме того, ученик Гнесинки Дени Кохановский занял второе место на V Международном конкурсе юных пианистов в итальянском Сереньо.

