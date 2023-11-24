Собянин: Ученики школ искусств Москвы за год получили 27 тысяч наград
24 ноября 202315:11
Столичные ученики школ искусств и творческих колледжей за год получили около 27 тысяч наград, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Ребята выступали на многих [...] площадках, в том числе в ОАЭ, странах СНГ, Европе и США», - отметил градоначальник.
Мэр уточнил, что в июне ученики музыкальной школы №76 играли на концерте и в финальном конкурсе проекта Global Artists Debut Concert в нью-йоркском концертном зале «Карнеги-холл».
Кроме того, ученик Гнесинки Дени Кохановский занял второе место на V Международном конкурсе юных пианистов в итальянском Сереньо.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru