Собянин: Участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 80%

К маю готовится открытие движения на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: Южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы

«Часть южного участка Московского скоростного диаметра от ул. Полбина до Курьяновского бульвара введем в мае этого года. Он готов больше чем на 80%», - написал Сергей Собянин.

По его словам, дорожники построят 11 км новых трасс. Речь идет также о создании двух эстакад и одного подземного перехода. Сейчас на строящемся участке прокладывают теплосети, делают ливневки, устанавливают ограждения.

Благодаря дороге улучшится транспортную доступность района Печатники.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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