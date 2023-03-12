Собянин: Участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 80%
К маю готовится открытие движения на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Часть южного участка Московского скоростного диаметра от ул. Полбина до Курьяновского бульвара введем в мае этого года. Он готов больше чем на 80%», - написал Сергей Собянин.
По его словам, дорожники построят 11 км новых трасс. Речь идет также о создании двух эстакад и одного подземного перехода. Сейчас на строящемся участке прокладывают теплосети, делают ливневки, устанавливают ограждения.
Благодаря дороге улучшится транспортную доступность района Печатники.
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