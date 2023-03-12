Собянин: Участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 80%

«Часть южного участка Московского скоростного диаметра от ул. Полбина до Курьяновского бульвара введем в мае этого года. Он готов больше чем на 80%», - написал Сергей Собянин.

По его словам, дорожники построят 11 км новых трасс. Речь идет также о создании двух эстакад и одного подземного перехода. Сейчас на строящемся участке прокладывают теплосети, делают ливневки, устанавливают ограждения.

Благодаря дороге улучшится транспортную доступность района Печатники.

