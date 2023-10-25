Собянин: Туристический сервис Russpass стал еще удобнее для пользователей
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил об обновлении главной страницы туристического сервиса Russpass, благодаря чему «планировать путешествия стало намного удобнее».
По его словам, было улучшена поисковая строка, появилось окно с перечнем городов и регионов страны, размещён раздел «Рекомендации» с интересными подборками готовых маршрутов.
«Добавили интерактивную карту, на которой отмечены рекомендованные сервисом объекты для посещения; Вывели бонусы программы лояльности на главную страницу... Потратить их можно на посещение выставок, музеев и в магазинах партнëров сервиса», – пояснил Собянин.
Он также подчеркнул, что за три года с момента появления городской проект Russpass вырос до цифровой туристической экосистемы страны, на которой представлено больше 30 тысяч предложений.
Ранее Собянин заявил, что посредством портала «Наш город» жители российской столицы сумели решить более 7,7 миллиона вопросов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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