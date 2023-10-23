Собянин: Москва помогла бизнесу защитить интеллектуальные права на 4,2 млрд руб

Мэр отметил, что участники Московского инновационного кластера с помощью цифровой платформы i.moscow провели свыше 700 таких транзакций. Разработчики зарегистрировали права на компьютерные программы, логотипы, технологические карты и другие объекты интеллектуальной собственности.

Собянин напомнил, что участники кластера могут зарегистрироваться бесплатно. Бизнес получает помощь в подготовке к патентированию, защите и монетизации интеллектуальной собственности, написал мэр в своем Telegram-канале.

По его словам, свои решения успешно запатентовали «Эко-Градиент», «Проэнерджи» и другие компании.

Градоначальник ранее сообщил, что Москва расширила географию поддержки экспорта столичных компаний.

