Собянин: Москва помогла бизнесу защитить интеллектуальные права на 4,2 млрд руб
Столичные предприниматели зарегистрировали объекты интеллектуальной собственности на общую сумму в 4,2 миллиарда рублей, рассказал мэр города Сергей Собянин.
Мэр отметил, что участники Московского инновационного кластера с помощью цифровой платформы i.moscow провели свыше 700 таких транзакций. Разработчики зарегистрировали права на компьютерные программы, логотипы, технологические карты и другие объекты интеллектуальной собственности.
Собянин напомнил, что участники кластера могут зарегистрироваться бесплатно. Бизнес получает помощь в подготовке к патентированию, защите и монетизации интеллектуальной собственности, написал мэр в своем Telegram-канале.
По его словам, свои решения успешно запатентовали «Эко-Градиент», «Проэнерджи» и другие компании.
Градоначальник ранее сообщил, что Москва расширила географию поддержки экспорта столичных компаний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru