Собянин: Центральные гранитные набережные – визитная карточка Москвы
Центральные гранитные набережные стали визитной карточкой столицы, написал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, раньше, чтобы попасть на набережную, требовалось перейти широкую дорогу с интенсивным движением машин. Теперь же благоустройство изменило судьбу исторических набережных, с каждым годом они все больше превращаются в популярное место для отдыха и прогулок. В их число входят: Краснопресненская набережная, Котельническая набережная, набережная Тараса Шевченко и многие другие.
Собянин также рассказал, что в Москве в районе Марьино работы по благоустройству прудов-регуляторов станут одним из главных проектов создания качественной городской среды в этом году.
Он отметил, что жители крупнейшего по численности населения района Москвы получат одну из крупнейших зон отдыха у воды, а сами пруды станут новой достопримечательностью района.
До этого Сергей Собянин рассказал о благоустройстве дворов столицы. Как отметил мэр, за последнее десятилетие в городе преобразились детские площадки, которые стали яркими игровыми комплексами для всестороннего развития детей, передает «Радиоточка НСН».
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