Собянин: Центральные гранитные набережные – визитная карточка Москвы

Центральные гранитные набережные стали визитной карточкой столицы, написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, раньше, чтобы попасть на набережную, требовалось перейти широкую дорогу с интенсивным движением машин. Теперь же благоустройство изменило судьбу исторических набережных, с каждым годом они все больше превращаются в популярное место для отдыха и прогулок. В их число входят: Краснопресненская набережная, Котельническая набережная, набережная Тараса Шевченко и многие другие.

Собянин также рассказал, что в Москве в районе Марьино работы по благоустройству прудов-регуляторов станут одним из главных проектов создания качественной городской среды в этом году.