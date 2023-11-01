В Москве обновили рейтинг детских городских поликлиник

Обновленный рейтинг детских поликлиник, сформированный на основе опроса родителей маленьких пациентов, опубликовали в Москве. Горожане оценили, насколько медорганизации следуют ценностям и принципам работы, разработанным с учетом обсуждения в сообществах профессионалов и пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что недавно в столице был завершен первый этап масштабной программы обновления амбулаторного звена, и в обновленных по новому стандарту поликлиниках внедрили новые ценности и принципы.

«Эффективность этой работы определяется оценкой медучреждения со стороны пациентов, которым предлагается поделиться впечатлениями о своих визитах в поликлинику, ответив на вопросы анкеты. Мы публикуем открытый рейтинг детских поликлиник Москвы второй раз, и надеемся на такой же активный отклик жителей и дальше», — подчеркнула Ракова.

В исследовании поучаствовали более 15 тысяч москвичей. Вопросы составлялись так, чтобы оценить работу организации в соответствии с ценностями и принципами городской поликлиники: пациентоориентированностью, доверием, профессионализмом, доброжелательностью, уважением, командной работой. Также пациенты оценивали уровень доверия к специалистам и удовлетворенность визитом.

Лидером обновленного рейтинга стал филиал № 4 детской городской поликлиники № 122. Полные результаты опубликованы на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Аналогичное исследование проводилось среди посетителей взрослых поликлиник города. Рейтинг был опубликован в августе 2023 года, лучшим медучреждением была признан филиал № 1 поликлиники № 220.

Первый этап программы капитального ремонта поликлиник по новому стандарту в Москве завершен, уже обновлены 200 зданий. На втором этапе запланирован капитальный ремонт еще 140 медучреждений. Программа модернизации объектов по новому московскому стандарту подразумевает общие принципы оформления, технического оснащения, единый стандарт набора специалистов.

