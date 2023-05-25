Собянин: Станция метро «Университет дружбы народов» будет построена в 2024 году

По его словам, строительство главного пускового комплекса следующего года в области метростроения будет одним из самых крупных пусков за всю историю метро. Одновременно нужно будет завершить строительство и запустить 11 станций Троицкой линии метро от «Коммунарки» до «ЗИЛ». Длина новой линии составит 25 км.



Градоначальник отметил, что станция «Университет дружбы народов» является очень важной. Вокруг нее живут сотни тысяч людей. Также около станции расположены несколько университетов, научные и медицинские центры. Ввод станции «Университет дружбы народов» обеспечит улучшенную транспортную доступность.

Генеральный директор компании-подрядчика АО «УРСТ» Сергей Григоркевич отметил, что на сегодняшний день станция «Университет дружбы народов» готова на 74%.



Пресс-служба мэра и правительства Москвы уточнила, что станция «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро расположена вдоль ул. Академика Опарина, на пересечении с ул. Миклухо-Маклая. Со станции можно будет выйти на обе стороны ул. Академика Опарина, к ул. Миклухо-Маклая, а также к остановкам наземного транспорта.

