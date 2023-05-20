Собянин рассказал, как вагоны столичного метро оснащают для слабовидящих пассажиров
Тактильные надписи для слабовидящих разместили на всех турникетах Московского метрополитена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, тактильные надписи также разместили на колоннах экстренного вызова метро и Московского центрального кольца (МЦК). Градоначальник отметил, что на сегодняшний день по рельсам столичного метро ходит более четырех тысяч вагонов, оборудованных современными технологиями тональной и световой сигнализации о закрытии дверей, а на 52 станций мосметро увеличили уровень освещенности. Собянин также напомнил о возможности сопровождения слабовидящих граждан сотрудниками Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).
Глава столицы рассказал, что с 2014 года было воспитано 290 собак-проводников для слабовидящих людей. За текущий год планируется обучить еще 60. Мэр отметил, что сотрудники ЦОМП также работают на Северном и Южном речных вокзалах столицы. Весь городской транспорт Москвы адаптирован для перевозки маломобильных пассажиров. Также в столице существует социальный автопарк для маломобильных граждан - «Социальное такси» Мосгортранса. Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru.
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