Собянин: Станция «Академическая» улучшит транспортную доступность более 360 тысяч человек

По его словам, около Троицкой линии метро живут больше 1,5 миллионов человек. Градоначальник уточнил, что станции на новой линии запустят единовременно.

Гендиректор компании-подрядчика АО «Трансинжстрой» Алексей Машин заявил, что завершить строительство станции планируется в декабре 2024 года.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы добавила, что открытие станции «Академическая» снизит нагрузку на одноименную станцию Калужско-Рижской линии до 20%.

