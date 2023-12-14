Собянин: Станция «Академическая» улучшит транспортную доступность более 360 тысяч человек
Открытие станции «Академическая» Троицкой линии Мосметро улучшит транспортную доступность для более 360 тысяч москвичей и гостей столицы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительных работ на станции.
По его словам, около Троицкой линии метро живут больше 1,5 миллионов человек. Градоначальник уточнил, что станции на новой линии запустят единовременно.
Гендиректор компании-подрядчика АО «Трансинжстрой» Алексей Машин заявил, что завершить строительство станции планируется в декабре 2024 года.
Пресс-служба мэра и правительства Москвы добавила, что открытие станции «Академическая» снизит нагрузку на одноименную станцию Калужско-Рижской линии до 20%.
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