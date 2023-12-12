На станции метро «Генерала Тюленева» Троицкой линии появится панно с портретом военачальника

Панно с изображением советского военачальника разместится в вестибюле станции «Генерала Тюленева» Троицкой линии столичного метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его словам, это седьмая по счету станция на строящейся ветке подземки.

«В подземном вестибюле станционного комплекса «Генерала Тюленева» планируется установить декоративное панно с изображением известного советского военачальника Ивана Тюленева, в честь которого названа станция», – отметил заммэра.

Панно выполнят из перфорированного алюминиевого листа и разместят на стеклянной стене над эскалаторами. Общая готовность станции составляет примерно 70%.

Строители уложили гранитный пол на пассажирской платформе и готовы приступить к монтажу панелей на путевых стенах, отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Идет также монтаж инженерных систем.

Троицкая линия метро соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк. Ее длина составит около 40 километров. Ожидается, что ежедневно этой веткой будут пользоваться порядка 100 тысяч жителей Москвы.



