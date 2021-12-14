Собянин: Срок действия QR-кодов переболевших COVID-19 москвичей продлевается до года

Мэр Москвы Сегрей Собянин заявил о продлении действия QR-кодов россиянам, которые переболели, в соответствии с федеральными требованиями. Указ появился на официальном сайте мэра Москвы.

«С 20 декабря 2021 года срок действия московских QR-кодов, выдаваемых переболевшим гражданам, продлевается с 6 до 12 месяцев», - отметил Собянин в блоге на своём персональном сайте.

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Пролонгация QR-кодов будет осуществляться автоматически в последний день действия ранее оформленных сертификатов. Тем, у кого действие сертификатов о болезни COVID-19 уже истекло, но не прошло 12 месяцев с момент заболевания, автоматически оформят QR-коды на 12 месяцев со дня выздоровления.

В то же время, срок действия QR-кодов, которые оформляются на основании отрицательных ПЦР-тестов, сократится с 72 до 48 часов. Собянин объснил, что аткое решение принято в связи с ожидамым распростанением более заразного омикрон-штамма.

QR-кодов, которые подтверждают вакцинацию от коронавируса, будут, как и раньгше, активны на протяжении года. Как отметил Сергей Собянин, причина – ожидаемое распространение более заразного омикрон-штамма.

При этом Сергей Собянин подчеркнул, что QR-коды, выдаваемые после прохождения вакцинации, как и ранее, будут действительны в течение одного года.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КоронавирусСергей Собянин
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