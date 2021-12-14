Власти Владимирской области отменили введение QR-кодов с 15 декабря

Власти Владимирской области отменили решение о введении с 15 декабря QR-кодов для посещения заведений сферы услуг. Об этом сообщил врио первого заместителя губернатора Александр Ремига на брифинге.

По его словам, такое решение было принято на основании предложений общественных организаций и предпринимательского сообщества.

В Калужской области введение QR-кодов перенесли на январь

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявлял, что QR-коды в общественных местах дадут ограниченный эффект, но для спасения жизней нужно вводить более жесткие меры.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусQR-кодРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры