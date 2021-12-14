Власти Владимирской области отменили введение QR-кодов с 15 декабря
Власти Владимирской области отменили решение о введении с 15 декабря QR-кодов для посещения заведений сферы услуг. Об этом сообщил врио первого заместителя губернатора Александр Ремига на брифинге.
По его словам, такое решение было принято на основании предложений общественных организаций и предпринимательского сообщества.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявлял, что QR-коды в общественных местах дадут ограниченный эффект, но для спасения жизней нужно вводить более жесткие меры.
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