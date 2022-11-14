Собянин совершил тестовую поездку на новом пассажирском речном электросудне

По словам мэра, с учетом складывающейся ситуации пришлось полностью переделать проект на основе российского оборудования и проектных разработок. Собянин выразил уверенность, что к сезону 2023 года первый маршрут будет запущен. Также мэр подчеркнул, что предстоит большая работа: требуется разместить несколько десятков причалов с электрозаправкой судов, провести испытания и регистрацию судов.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в тестовом режиме электросуда начнут ходить к открытию речной навигации в 2023 году - по первому регулярному маршруту «Парк «Фили» - Киевский». Позднее планируется открыть второй маршрут «Автозаводский мост - Печатники». Оператором речного транспорта станет АО «ВодоходЪ». Пассажирский порт», с которым в прошлом году правительство столицы на конкурсной основе заключило контракт жизненного цикла.

Так, всего на Москве-реке разместят 23 плавучих причала диаметром 10 м и 16 м и пассажировместимостью до 42 и 80 человек соответственно, а также два пункта отстоя и технического обслуживания флота в Мневниковской пойме и Нагатинском затоне.

