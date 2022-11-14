Собянин совершил тестовую поездку на новом пассажирском речном электросудне
Мэр столицы Сергей Собянин совершил тестовую поездку на новом электрическом судне, которое предназначено для регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке, движение по маршруту «Причал «Киевский» - парк «Зарядье» заняло около 30 минут.
По словам мэра, с учетом складывающейся ситуации пришлось полностью переделать проект на основе российского оборудования и проектных разработок. Собянин выразил уверенность, что к сезону 2023 года первый маршрут будет запущен. Также мэр подчеркнул, что предстоит большая работа: требуется разместить несколько десятков причалов с электрозаправкой судов, провести испытания и регистрацию судов.
Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в тестовом режиме электросуда начнут ходить к открытию речной навигации в 2023 году - по первому регулярному маршруту «Парк «Фили» - Киевский». Позднее планируется открыть второй маршрут «Автозаводский мост - Печатники». Оператором речного транспорта станет АО «ВодоходЪ». Пассажирский порт», с которым в прошлом году правительство столицы на конкурсной основе заключило контракт жизненного цикла.
Так, всего на Москве-реке разместят 23 плавучих причала диаметром 10 м и 16 м и пассажировместимостью до 42 и 80 человек соответственно, а также два пункта отстоя и технического обслуживания флота в Мневниковской пойме и Нагатинском затоне.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- Учебный год в школах Киева продлится до 1 июля
- Встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась в Индонезии
- Путин присвоил звание «Мать-героиня» супруге Рамзана Кадырова
- В Херсонской области задержали работавших наводчиками бывших заключённых
- НАТО не собирается навязывать Украине условия для прекращения конфликта
- СМИ: Макрон намерен позвонить Путину после саммита G20
- Собянин совершил тестовую поездку на новом пассажирском речном электросудне
- Глава ЕК заявила о готовности ЕС попытаться ввести потолок цен на нефть из России
- СМИ: Наемник из Польши погиб на Украине
- Генсек НАТО предрек тяжелые месяцы Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru