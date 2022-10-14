Собянин анонсировал открытие эскалаторной галереи на Воробьёвых горах в январе 2023 года

В ходе осмотра работ по восстановлению объекта градоначальник напомнил, что эскалатор, который является одним из знаковых объектов столицы, был построен более 60 лет назад и в течение 40 лет был закрыт, однако в 2020 году было принято решение о его восстановлении.

«За несколько лет были проведены колоссальные работы. Здесь были забиты 700 свай глубиной до 30 м и больше для того, чтобы укрепить склоны Воробьевых гор. Здесь поставили новые эскалаторы, производительностью в два раза больше прежней, заменили всю инфраструктуру», - уточнил Собянин.

Глава столицы добавил, что все основные строительные работы планируется завершить до конца 2022 года, и выразил надежду, что первые пассажиры поедут по эскалатору уже в январе 2023-го.

Ранее Собянин заявил, что электродепо «Аминьевское» будет достроено к запуску движения на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

