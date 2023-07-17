Собянин сообщил об отсутствии планов по строительству на территории Лосиного острова

Строительство на территории парка «Лосиный остров» не планируется. Об этом заявил в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Он назвал спекуляцией информацию о том, что город «застроит жильем весь «Лосиный остров»».

По словам градоначальника, в столице много парков, особо охраняемых территорий, но в них жилье не строится, они «аккуратно обустраиваются, приводятся в порядок, холятся и лелеются».