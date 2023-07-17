Собянин сообщил об отсутствии планов по строительству на территории Лосиного острова
Строительство на территории парка «Лосиный остров» не планируется. Об этом заявил в блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.
Он назвал спекуляцией информацию о том, что город «застроит жильем весь «Лосиный остров»».
По словам градоначальника, в столице много парков, особо охраняемых территорий, но в них жилье не строится, они «аккуратно обустраиваются, приводятся в порядок, холятся и лелеются».
Собянин напомнил, что до 2000-х годов «Лосиный остров» находится в ведении городских властей, а в 2000 году все нацпарки передали в ведение Российской Федерации. Несколько дней назад президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий передать московскую часть нацпарка «Лосиный остров» в управление городских властей.
Мэр добавил, что вскоре специалисты решат, как парк можно реабилитировать. По словам Собянина, его в первую очередь очистят от мусора, выделят заповедные зоны и зоны для более активного посещения жителями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru