В Москве ажиотажный спрос на объекты стрит-ретейла вблизи парка Лосиный остров

Повышенный спрос на коммерческую недвижимость уличного формата отмечается на окраинах российской столицы. Так, в текущем году зафиксирован исключительно высокий спрос на такую недвижимость в масштабном проекте реорганизации бывшей промзоны «Калошино» на востоке Москвы— многофункциональном административно-жилом комплексе «Сиреневый парк».

AFI Development реализовало 100% коммерческих помещений в первой очереди проекта, введенной в эксплуатацию в апреле 2021 года. Помещения street-retail во второй очереди проекта, введенной в эксплуатацию в августе, уже ревизованы на 95%. Сделки по оставшиеся вакантными 5% коммерческих площадей планируется закрыть до конца III квартала 2021 года.

Повышенный спрос объясняется недостатком качественного предложения на рынке помещений «уличного формата» в районе Метрогородок, отмечает руководитель отдела аналитики и контроля качества AFI Development Ирина Емельна.

«Пул заявок на помещения в третьей очереди демонстрирует повышенный интерес к данной локации вблизи парка Лосиный остров со стороны как крупных сетевых операторов, так и частных владельцев среднего и малого бизнеса. Кроме того, приобретая площади еще на стадии строительства, инвесторы могут не бояться простоя помещений ввиду повышенного спроса со стороны потенциальных арендаторов - салонов красоты, мини-маркетов, торговых точек монопродуктовых сетей, аптек, химчисток, отделений банков, кафе и т.д.», — пояснила Ирина Емельна.

Инвестировать в коммерческие площади наиболее выгодно на начальной стадии строительства объектов. Как показывает статистика комплекса «Сиреневый парк», до 30% торговых помещений, вышедших на рынок, реализуются уже на старте продаж благодаря гарантированному росту стоимости инвестиционных активов.

Жилой комплекс «Сиреневый парк» — масштабный проект редевелопмента бывшей промышленной зоны «Калошино» и завода «Московский Метрострой». Помимо жилых корпусов там будут построены три детских сада, школа и 26-этажный офисно-торговый центр, который обеспечит рабочими местами более 1,5 тыс. человек.

Внутри квартала будут созданы пешеходные бульвары и велосипедные дорожки, детские игровые комплексы и спортивные площадки. Площадь озеленения составит более трех гектаров.



