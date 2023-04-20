Собянин сообщил об открытии после реконструкции поликлиники в Черемушках
Взрослая поликлиника в московском районе Черемушки открылась после реконструкции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, учреждение стало 80-м в столице, обновленным по новому московскому стандарту.
«Филиал поликлиники на ул. Цюрупы принял первых пациентов в начале апреля. В нем обслуживаются почти 50 тыс. человек», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
В рамках капремонта в здании сделали новый фасад, заменили коммуникации, внутренние перегородки, лифты и вентиляцию, увеличили вдвое число кабинетов врачей общей практики и процедурных. Кроме того, для поликлиники закупили новейшее медоборудование и создали безбарьерную среду для маломобильных граждан.
Всего в программу масштабного обновления поликлиник по новому стандарту вошло более 200 зданий, в том числе филиал №2 клинико-диагностического центра №4 на западе Москвы. После капремонта в нем будут обслуживать свыше 35 тысяч горожан из района Филевский Парк.
В ближайшие месяцы десятки медучреждений столицы откроются после реконструкции, чтобы масштабную программу обновления амбулаторного фонда Москвы завершили уже в этом году.
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