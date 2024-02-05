Собянин сообщил о запуске пилотного проекта «Умная аптека»
5 февраля 202413:33
В столичной городской клинической больнице №67 имени Ворохобова появилась «аптека-робот», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, система автоматизирует получение, учет и хранение лекарств. Робот также проверяет срок годности лекарств и их соответствие товарным накладным, формирует необходимые заказы для отделений больницы, что упрощает и ускоряет работу врачей.
Градоначальник отметил, что проект «Умная аптека» является пилотным.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru