Собянин рассказал о развитии районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково
В Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково на западе Москвы власти города реализуют крупные проекты, которые повышают качество жизни почти 280 тыс. москвичей. Об этом в блоге на своем персональном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он напомнил, что москвичам в трех западных районах столицы пришлось 30 лет ждать метро. с 2011 года введен в строй Солнцевский радиус, построен 15-километровый участок в Солнцево и Ново-Переделкино.
«Благодаря Солнцевской ветке жители Солнцево и Ново-Переделкино ежедневно экономят около часа личного времени, которое раньше они тратили на дорогу», - отметил Собянин.
По словам Собянина, до конца 2023 года введут станция метро «Аэропорт». Это разгрузит Киевское и Боровское шоссе, сократит для жителей время в пути. Четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) «Калужско-Нижегородский» откроют в сентябре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru