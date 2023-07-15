Собянин рассказал о развитии районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково

Он напомнил, что москвичам в трех западных районах столицы пришлось 30 лет ждать метро. с 2011 года введен в строй Солнцевский радиус, построен 15-километровый участок в Солнцево и Ново-Переделкино.

«Благодаря Солнцевской ветке жители Солнцево и Ново-Переделкино ежедневно экономят около часа личного времени, которое раньше они тратили на дорогу», - отметил Собянин.

По словам Собянина, до конца 2023 года введут станция метро «Аэропорт». Это разгрузит Киевское и Боровское шоссе, сократит для жителей время в пути. Четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) «Калужско-Нижегородский» откроют в сентябре.

