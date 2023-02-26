Собянин сообщил о восстановлении в Москве популяции считавшихся исчезнувшими животных и растений

Животные и растения, которых считали безвозвратно потерянными, возвращаются в Красную книгу Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он напомнил бытующее суждение о том, что мегаполис - не место для редких растений и животных из-за техногенной нагрузки и высокой плотности населения, других факторов. По словам Собянина, Москва - один из самых зеленых мегаполисов на планете.

«Мало кто знает, но в городе ведется работа по возрождению популяций редких видов животных: их выращивают, выпускают в естественную среду обитания и потом следят за их судьбой. В рамках таких программ восстанавливаются популяции сокола-сапсана и зайцев - русака и беляка», - подчеркнул Сергей Собянин.

В Красную книгу Москвы вернули 16 видов животных и растений, считавшихся исчезнувшими, отметил столичный градоначальник.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЖивотныеКрасная КнигаПриродаМоскваСобянинСергей Собянин
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