Собянин сообщил о текущих итогах благоустройства столичных дворов в этом году
Почти 40% плана благоустройства московских дворов на 2023 год уже выполнено, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что чаще всего граждане просили установить дополнительное освещение, новые скамейки и детские площадки. Все новшества оформляются в едином стиле.
Мэр привел в качестве примера Лосиноостровский район, а также рассказал, что продолжается реализация проектов в районе Раменки. Благоустройство квартала в районе Хамовники также продолжается.
До этого мэр города отметил, что благоустройство набережных острова Балчуг вдохнуло в них новую жизнь. Он отметил, что остров Балчуг находится в самом центре Москвы. Однако, несмотря на это, еще несколько лет назад его набережные имели неуютный и пустынный вид. На сегодняшний день, указал Собянин, Балчуг стал интересным и модным местом столицы.
Собянин подчеркнул, что были благоустроены Раушская, Космодамианская, Софийская, Садовническая и Болотная набережные, а также Репинский сквер.
А в районе Марьино работы по благоустройству прудов-регуляторов станут одним из главных проектов создания качественной городской среды в этом году, добавил глава города.
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