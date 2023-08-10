Собянин утвердил выделение гранта на развитие киностудии имени Горького
О выделении гранта на развитие киностудии имени Горького, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что именно на этой студии создавались любимые несколькими поколениями картины: «Морозко», «Семнадцать мгновений весны», «Белый Бим Черное ухо» и многие другие.
По словам Собянина, комплексная модернизация киностудии началась ещё несколько лет назад.
«Сделали капремонт фасада и входа главного здания, помещений для детско-юношеского креативного кластера», – рассказал градоначальник.
В ближайшие месяцы будет достроен музей с библиотекой и лекторием и откроются малые студии для создания цифрового контента, пообещал мэр. Следующим этапом реконструкции станет ремонт помещений и благоустройство прилегающей территории. Кроме того, будут обустроены корпус для размещения резидентов, зал для показов и мероприятий, студия виртуального продакшена, а также павильоны для съемок кино и цифровых продуктов.
Киностудия имени Горького станет центром, создаваемого в столице кинокластера и новым местом притяжения молодежи и всех любителей кино.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Британии поставили памятник основателям The Rolling Stones
- Минэкономразвития: российские туристы смогут посетить КНР без визы с 14 августа
- Группа «Слот» сняла клип на песню «Чернуха»
- Глава Минобороны ЦАР посетит Россию
- Актриса Лариса Голубкина сообщила о своей госпитализации
- Белый дом: Киев понимает, что время не на его стороне
- Один человек погиб при обстреле брянского села Чаусы
- Советник Пушилина заявил о готовности армии России к полноценному наступлению
- Суд арестовал главу района Ростовской области за превышение полномочий
- Колокольцев назвал недокомплект личного состава МВД критическим
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru