Собянин утвердил выделение гранта на развитие киностудии имени Горького

О выделении гранта на развитие киностудии имени Горького, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что именно на этой студии создавались любимые несколькими поколениями картины: «Морозко», «Семнадцать мгновений весны», «Белый Бим Черное ухо» и многие другие.

По словам Собянина, комплексная модернизация киностудии началась ещё несколько лет назад.

«Сделали капремонт фасада и входа главного здания, помещений для детско-юношеского креативного кластера», – рассказал градоначальник.

В ближайшие месяцы будет достроен музей с библиотекой и лекторием и откроются малые студии для создания цифрового контента, пообещал мэр. Следующим этапом реконструкции станет ремонт помещений и благоустройство прилегающей территории. Кроме того, будут обустроены корпус для размещения резидентов, зал для показов и мероприятий, студия виртуального продакшена, а также павильоны для съемок кино и цифровых продуктов.

Киностудия имени Горького станет центром, создаваемого в столице кинокластера и новым местом притяжения молодежи и всех любителей кино.

