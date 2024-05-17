Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы
В московском районе Зябликово до конца 2024 года будет завершено строительство спорткомплекса «Акварис», а также обновится филиал №1 поликлиники №214, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
В новом спорткомплексе будут оборудованы два бассейна, зал для групповых занятий, а также создана безбарьерная среда, рассказал Собянин. Обновление поликлиники также важный шаг для района, так как там получают помощь более 70 тысяч граждан.
За последнее время в районе Зябликово было реализовано множество разных проектов, которые повысили качество жизни и улучшили инфраструктуру. Так, был обновлен международный автовокзал «Красногвардейский», откуда ежесуточно отправляется до 360 рейсов, отремонтирован ледовый центр «Русь», обновлены спортзалы, хоккейные зоны. Также был создан новый сквер Победы у станции метро «Шипиловская» и благоустроен Яблоневый сад и Ореховый бульвар, где проходит фестивальная площадка «Московских сезонов», рассказал мэр.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Финляндии хотят запретить россиянам покупать недвижимость в стране
- СМИ: Джоли встречается со звездой фильма «Мастер и Маргарита»
- При украинском обстреле брянского села пострадали четыре дома
- Представитель Птахи заявил, что он заплатил все долги перед ФНС
- СМИ: Экс-сотруднику УФСБ и группировке ЧВК ЕНОТ грозит до 17 лет заключения
- СМИ: Объем выданных россиянам ипотек за месяц вырос на 41%
- В Евросоюзе уголовная ответственность за обход санкций вступит в силу с 19 мая
- Путин: Легитимность Зеленского определит правовая система Украины
- Путин: Договоренности в Стамбуле являются базой для переговоров по Украине
- Глава администрации: ВС РФ освободили более 200 кв км в Харьковской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru