Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы

В московском районе Зябликово до конца 2024 года будет завершено строительство спорткомплекса «Акварис», а также обновится филиал №1 поликлиники №214, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В новом спорткомплексе будут оборудованы два бассейна, зал для групповых занятий, а также создана безбарьерная среда, рассказал Собянин. Обновление поликлиники также важный шаг для района, так как там получают помощь более 70 тысяч граждан.

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За последнее время в районе Зябликово было реализовано множество разных проектов, которые повысили качество жизни и улучшили инфраструктуру. Так, был обновлен международный автовокзал «Красногвардейский», откуда ежесуточно отправляется до 360 рейсов, отремонтирован ледовый центр «Русь», обновлены спортзалы, хоккейные зоны. Также был создан новый сквер Победы у станции метро «Шипиловская» и благоустроен Яблоневый сад и Ореховый бульвар, где проходит фестивальная площадка «Московских сезонов», рассказал мэр.


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ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
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