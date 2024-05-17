Собянин сообщил о скором открытии нового спорткомплекса на юге Москвы

В московском районе Зябликово до конца 2024 года будет завершено строительство спорткомплекса «Акварис», а также обновится филиал №1 поликлиники №214, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В новом спорткомплексе будут оборудованы два бассейна, зал для групповых занятий, а также создана безбарьерная среда, рассказал Собянин. Обновление поликлиники также важный шаг для района, так как там получают помощь более 70 тысяч граждан.