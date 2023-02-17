Собянин сообщил о росте промышленного производства в Москве на 8,5% в 2022 году

Объем промышленного производства в Москве в 2022 году увеличился на 8,5. На сегодняшний день каждое третье промышленное предприятие города является высокотехнологичным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Столичный градоначальник также отметил расширение выпуска заводских товаров в связи с увеличившимся спросом на продукцию со стороны транспортной, строительной и медицинской отраслей.

Собянин напомнил, что Москва помогает различным предприятиям выдачей субсидий или займов по ставке ниже банковской на покупку нового оборудования и развитие производства. Столица также предоставляет налоговые льготы обладателям специальных статусов, в том числе оказывает нефинансовую поддержку через центр поддержки промышленности.

Ранее мэр столицы рассказал о развитии промышленной зоны бывшего автозавода «ЗИЛ», которая постепенно приобретает облик нового городского района. Также в скором времени «ЗИЛ» станет началом новой линии метро, отметил Собянин.

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ФОТО: Е. Самарина / mos.ru
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин
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