Собянин: Фестиваль «Московская масленица» пройдет с 17 по 26 февраля на 23 площадках

Уличный фестиваль «Московская Масленица» пройдет 17-26 февраля на 23 площадках столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, 20 площадок расположены в жилых районах за пределами центра столицы.

Гостей фестиваля «Московская Масленица» ожидает настоящее гастрономическое изобилие. Так, в торговых шале будут представлены более 30 видов сыров; более 50 видов рыбных деликатесов из Байкальского, Волжско-Каспийского, Восточно-Сибирского, Дальневосточного, Западно-Сибирского бассейнов; более 100 видов мясных изделий, в том числе деликатесов из мяса диких животных.

«Главное угощение Масленицы - конечно же, блины. На фестивальных площадках можно будет отведать традиционные русские блины, мордовские пачаты, удмуртские табани, дальневосточные блины. А также свекольные, сырные, шпинатные, тыквенные, безглютеновые и со множеством традиционных и оригинальных начинок. Более 50 видов блинов на любой вкус», — написал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Мэр отметил, что гости фестиваля смогут не только попробовать блины, но и научиться их готовить. В рамках «Московской Масленицы» пройдет более 2 тысяч кулинарных и творческих мастер-классов, около 250 кулинарных шоу. Также запланирована специальная программа для детей, которая познакомит их с кулинарией и азами народных ремесел.

Кроме того, в дни фестиваля пройдут выступления народных ансамблей, фольклорных коллективов, казачьих хоров. На 19 площадках мероприятия будут работать ледовые катки. Также гости «Московской Масленицы» смогут передать вещи и подарки для участников специальной военной операции в шале по сбору гумпомощи «Москва помогает».

Собянин добавил, что в День защитника Отечества на площадках фестиваля организуют мастер-классы по созданию открыток и писем для российских военных, а в Парке Горького начнет работу видеомастерская для записи поздравлений с праздником.

