Собянин сообщил о росте популярности столичного «Банка технологий»

Уже более 400 инновационных разработок собрано в столичном реестре новейших технологических решений для промышленности «Банк технологий», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С января по апрель этого года реестр пополнился 160 разработками.

Он отметил, что отбором и тестированием технологий занимается городское агентство управления инвестициями. Лучшие разработки размещаются в реестре, а любая промышленная компания может бесплатно ими воспользоваться.