Собянин сообщил о росте популярности столичного «Банка технологий»

Уже более 400 инновационных разработок собрано в столичном реестре новейших технологических решений для промышленности «Банк технологий», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С января по апрель этого года реестр пополнился 160 разработками.

Он отметил, что отбором и тестированием технологий занимается городское агентство управления инвестициями. Лучшие разработки размещаются в реестре, а любая промышленная компания может бесплатно ими воспользоваться.

Столичный «Банк технологий» представил 27 новых решений от российских вузов

Например, «Мобильные системы локальной водоподготовки и водоочистки сточных вод» позволяют обойтись без строительства стационарных очистных сооружений.

В марте ведущие вузы страны предложили 27 новых высокотехнологичных инструментов для отечественных предприятий. Столичный сервис «Банк технологий» включил в свой перечень инновационные решения трех высших учебных заведений России: РХТУ им. Д. И. Менделеева, Национального исследовательского, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ТехнологииМоскваСергей Собянин

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