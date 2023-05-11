Собянин сообщил о росте популярности столичного «Банка технологий»
Уже более 400 инновационных разработок собрано в столичном реестре новейших технологических решений для промышленности «Банк технологий», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
С января по апрель этого года реестр пополнился 160 разработками.
Он отметил, что отбором и тестированием технологий занимается городское агентство управления инвестициями. Лучшие разработки размещаются в реестре, а любая промышленная компания может бесплатно ими воспользоваться.
Например, «Мобильные системы локальной водоподготовки и водоочистки сточных вод» позволяют обойтись без строительства стационарных очистных сооружений.
В марте ведущие вузы страны предложили 27 новых высокотехнологичных инструментов для отечественных предприятий. Столичный сервис «Банк технологий» включил в свой перечень инновационные решения трех высших учебных заведений России: РХТУ им. Д. И. Менделеева, Национального исследовательского, передает «Радиоточка НСН».
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