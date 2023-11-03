Собянин сообщил о росте популярности онлайн-записи в «Московское долголетие»

По его словам, за последние два месяца число пользователей выросло на 40%.

Градоначальник напомнил, что сервис помогает легко и быстро выбрать занятие по душе в любом районе Москвы рядом с домом, определить наиболее удобное время, а тест на определение интересов предложит «наиболее подходящие направления».

«Система поиска позволяет фильтровать активности по важным параметрам: направление – образование, физическая активность, творчество или специальные программы; формат мероприятий – очный или онлайн; статус группы – уже занимается или идёт набор», – написал Собянин.

Он добавил, что запись на занятия проекта «Московское долголетие» также доступна и в офлайн формате - в районных отделах долголетия и центрах госуслуг «Мои документы».

Ранее Собянин заявил, что в столице работает уже 96 центров «Московского долголетия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».