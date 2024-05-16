Собянин сообщил о росте популярности эковолонтерства у молодежи Москвы

Самым популярным мероприятием стал осенний интеллектуальный квест «Эко-марафон», который старшеклассники проводят для ребят помладше. В этом году в нем участвовали около четырех тысяч детей.

Почти три тысячи детей участвовали в акции «Щетка, сдавайся!» по сбору использованных зубных щеток, еще 1,5 тысячи учащихся присоединились к акции «С заботой о пернатых друзьях».

Глава города подчеркнул, что ситуация с экологией в городе радикально улучшается. По его словам, свой вклад внесли и экологический транспорт, и очистка парков, рек и других территорий.

Собянин также заметил, что Москва лидирует в большинстве отечественных рейтингов устойчивого развития. По словам градоначальника, в 2023 году власти вложат почти 3,6 трлн рублей в экономический рост, повышение качества жизни населения и снижение негативного влияния на экологию. Задачи по достижению целей устойчивого развития реализуются по каждой из 13 столичных госпрограмм.

Город с каждым годом улучшает показатели, заботясь о каждом участке столицы. В этом Москве зачастую и помогают неравнодушные волонтеры. Приобщение молодого поколения к этому процессу говорит о том, что подростки осознают всю важность для будущих поколений экологической ответственности.

Ранее глава города также говорил, что новая индустриализация Москвы – это создание экологически чистых производств.

В прошлом году Москва выделила грант на дополнительную экологическую реабилитацию Москвы-реки. Как отметил Собянин, с 2011 года в акватории убрали больше 50 незаконных объектов, загромождавших речное русло и представлявших опасность для судоходства и экологии.

