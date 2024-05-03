Сергей Собянин рассказал, какие спортивные объекты строят в Москве

За последние три месяца 2024 года уже появились четыре объекта спортивной инфраструктуры. Это ледовая арена в Щербинке, спортивно-оздоровительный комплекс «Раменки», универсальный спортивный зал «Дружба» и дворец тенниса «Лужники».

Ранее сообщалось, что в Москве по программе комплексного развития территорий идет реорганизация 13 площадок общей площадью свыше 250 гектаров. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

