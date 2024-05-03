Сергей Собянин рассказал, какие спортивные объекты строят в Москве

В рамках реализации государственной программы «Спорт Москвы» планируется построить и реконструировать еще 15 спортивных объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В Москве активно развивается спортивная инфраструктура — с 2011 года в столице появилось свыше 200 объектов. Из них 23 объекта открыли в прошлом году. На 2024 год запланированы еще 15 спортивных комплексов, сообщает мэр.

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За последние три месяца 2024 года уже появились четыре объекта спортивной инфраструктуры. Это ледовая арена в Щербинке, спортивно-оздоровительный комплекс «Раменки», универсальный спортивный зал «Дружба» и дворец тенниса «Лужники».

Ранее сообщалось, что в Москве по программе комплексного развития территорий идет реорганизация 13 площадок общей площадью свыше 250 гектаров. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
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