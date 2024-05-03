Сергей Собянин рассказал, какие спортивные объекты строят в Москве
В рамках реализации государственной программы «Спорт Москвы» планируется построить и реконструировать еще 15 спортивных объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
В Москве активно развивается спортивная инфраструктура — с 2011 года в столице появилось свыше 200 объектов. Из них 23 объекта открыли в прошлом году. На 2024 год запланированы еще 15 спортивных комплексов, сообщает мэр.
За последние три месяца 2024 года уже появились четыре объекта спортивной инфраструктуры. Это ледовая арена в Щербинке, спортивно-оздоровительный комплекс «Раменки», универсальный спортивный зал «Дружба» и дворец тенниса «Лужники».
Ранее сообщалось, что в Москве по программе комплексного развития территорий идет реорганизация 13 площадок общей площадью свыше 250 гектаров. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Можин: Уход России из МВФ мог бы лишить фонд глобального статуса
- Ивлеева рассказала о поездке в Донбасс на свой день рождения
- СМИ: США перебрасывают истребители и беспилотники в Катар
- В Госдуму внесут законопроект об использовании конфискованного оружия в зоне СВО
- В Шебекине после атаки БПЛА загорелся резервуар для хранения газа
- Экс-боец UFC Хабилов завершил карьеру
- В ЛНР задержали женщину, передававшую Киеву координаты для удара по Антрациту
- При повторной атаке БПЛА на белгородскую Вознесеновку пострадал мужчина
- Суд в Москве арестовал имущество Commerzbank и JPMorgan
- СМИ: В G7 перестали обсуждать полную конфискацию российских активов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru