Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам

Мэр напомнил, что в Москве продолжается активная работа по цифровизации здравоохранения. По его словам, если 10–15 лет назад цифровизацию считали лишь вспомогательной технологией, помогавшей решенать организационные проблемы, то в наши дни они «реально спасают жизни и радикально повышают качество лечения людей».

Собянин указал, что в ближайшие годы планируется сделать искусственный интеллект базовой медтехнологией, которая будет помогать не только терапевтам, но и другим московским врачам, в том числе, освободив их от рутинной бумажной работы.

