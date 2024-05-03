Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам
Московская цифровая библиотека пополнилась наборами данных по лучевой диагностике. Среди новых — семь открытых датасетов по маммографии, рентгенографии органов грудной клетки, флюорографии и компьютерной томографии, рассказал мэр города Сергей Собянин.
Для развития и тестирования нейросетей столичная цифровая библиотека постоянно пополняется новыми наборами данных. Специалисты используют их для обучения искусственного интеллекта поиску различных патологий.
Мэр напомнил, что в Москве продолжается активная работа по цифровизации здравоохранения. По его словам, если 10–15 лет назад цифровизацию считали лишь вспомогательной технологией, помогавшей решенать организационные проблемы, то в наши дни они «реально спасают жизни и радикально повышают качество лечения людей».
Собянин указал, что в ближайшие годы планируется сделать искусственный интеллект базовой медтехнологией, которая будет помогать не только терапевтам, но и другим московским врачам, в том числе, освободив их от рутинной бумажной работы.
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