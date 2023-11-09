Собянин сообщил о новом рекорде Большой кольцевой линии метро
Двухпутные тоннели Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена попали в «Книгу рекордов России» как самые протяженные, рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что строители и другие специалисты проложили больше 11,5 км двухпутных тоннелей на западе и востоке Большого кольца.
По его словам, Большая кольцевая линия изменила транспортную систему столицы.
Также Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о благоустройстве прилегающих к десяти станциям Большой кольцевой линии Московского метрополитена территорий.
Градоначальник подчеркнул, что открытие новой линии метро всегда сопряжено с ростом нагрузки на инфраструктуру. По его словам, столичные власти стараются выполнять поставленные задачи в короткие сроки и с максимальным комфортом для москвичей.
Строители уже завершили благоустройство территорий у станций «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».
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