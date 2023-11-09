Собянин сообщил о новом рекорде Большой кольцевой линии метро

Двухпутные тоннели Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена попали в «Книгу рекордов России» как самые протяженные, рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что строители и другие специалисты проложили больше 11,5 км двухпутных тоннелей на западе и востоке Большого кольца.

По его словам, Большая кольцевая линия изменила транспортную систему столицы.

Собянин: началось благоустройство территории возле трех строящихся станций метро

Также Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале о благоустройстве прилегающих к десяти станциям Большой кольцевой линии Московского метрополитена территорий.

Градоначальник подчеркнул, что открытие новой линии метро всегда сопряжено с ростом нагрузки на инфраструктуру. По его словам, столичные власти стараются выполнять поставленные задачи в короткие сроки и с максимальным комфортом для москвичей.

Строители уже завершили благоустройство территорий у станций «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Сергей СобянинМосковское МетроМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры