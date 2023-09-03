Собянин: началось благоустройство территории возле трех строящихся станций метро

В Москве начали благоустраивать территории около станций «Университет дружбы народов», «Корниловская» Троицкой линии метро и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ «Нагатинский Затон»

«Уже приступили к благоустройству. Уложим плитку и асфальт, разобьем газоны», – написал Сергей Собянин.
Работы проведут на площади почти 175 тыс. кв. м. Специалистам также предстоит улучшить пешеходную и транспортную доступность станций метро в радиусе более 2 км.

По словам Собянина, благоустройство возле станции «Аэропорт Внуково» на 80% завершено. В ближайшее время здесь станет возможно пользоваться столичным транспортом и безопасно добираться до станций метро, аэропорта и аэроэкспресса.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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