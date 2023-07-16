Собянин сообщил о масштабном обновлении платформы «Город идей»
На московской платформе «Город идей» появилось 10 новых тем, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Новые темы можно увидеть в разделе «Предложить идею». Девять из них касаются молодежных проектов, еще одна - развитию и популяризации библиотек, уточнил градоначальник.
Собянин отметил, что за время работы раздела «Предложить идею» москвичи направили свыше 40 тысяч инициатив. Наиболее популярными темами стали благоустройство общественных пространств, развитие транспорта и парки.
Благодаря активности горожан в столице обновили 115 детских площадок, провели 100 культурно-досуговых мероприятия, высадили более четырех тысяч деревьев, добавили 20 маршрутов наземного транспорта, установили 25 пунктов проката и парковок для самокатов и велосипедов.
Собянин поблагодарил горожан за активность. Он призвал предлагать новые решения, которые реализует город.
Мэр ранее рассказал о самых интересных проектах финалистов конкурсов московского инновационного кластера.
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