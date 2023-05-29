Собянин подвел итоги Московской недели предпринимательства

Свыше 50 тысяч человек побывали на мероприятиях Московской недели предпринимательства. Такую статистику привёл в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Неделя стартовала с двухдневного форума, участники которого обсудили новые экономические обстоятельства и тенденции будущего. В нём приняли участие представители бизнеса, власти, ведущих корпораций и банков.

Столица презентовал два новых проекта для компаний, которые действуют в городе: платформу «БизнесМаркет» и конкурс «Лучший работодатель среди локальных брендов Москвы» от проекта «Сделано в Москве» и платформы SuperJob. Платформа «БизнесМаркет» объединила все инструменты, которые необходимы предпринимателям в их деятельности.

Впервые в рамках программы состоялся форум Moscow Export Day. Он собрал экспертов по внешней экономике, предпринимателей, а также партнёров из Аргентины, Мексики, Вьетнама, Индонезии и других стран. Они обсудили новую логистику, возможности экспорта товаров и услуг российской столицы.