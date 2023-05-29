Собянин подвел итоги Московской недели предпринимательства

Свыше 50 тысяч человек побывали на мероприятиях Московской недели предпринимательства. Такую статистику привёл в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Неделя стартовала с двухдневного форума, участники которого обсудили новые экономические обстоятельства и тенденции будущего. В нём приняли участие представители бизнеса, власти, ведущих корпораций и банков.

Столица презентовал два новых проекта для компаний, которые действуют в городе: платформу «БизнесМаркет» и конкурс «Лучший работодатель среди локальных брендов Москвы» от проекта «Сделано в Москве» и платформы SuperJob. Платформа «БизнесМаркет» объединила все инструменты, которые необходимы предпринимателям в их деятельности.

Впервые в рамках программы состоялся форум Moscow Export Day. Он собрал экспертов по внешней экономике, предпринимателей, а также партнёров из Аргентины, Мексики, Вьетнама, Индонезии и других стран. Они обсудили новую логистику, возможности экспорта товаров и услуг российской столицы.

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В главном парке инновационного центра «Сколково» состоялась самая масштабная в СНГ технологическая конференция для новаторов и инновационных стартапов StartUp Village. Там были представлены новые технологии по направлениям VR, электротранспорта, медицины и в других сферах. Всего было задействовано 40 компаний из Москвы – в два раза больше, чем в прошлый раз.

В рамках Московской недели предпринимательства, по всему городу открылись ярмарки товаров участников «Сделано в Москве». Кроме того, в «Технограде» на ВДНХ свои первые продажи осуществили учащиеся старших классов средних школ и студенты вузов - авторы лучших идей из проекта «Бизнес Уикенд». Финальным аккордом программы стал фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Все желающие могли пообщаться с учеными, разработчиками и бизнесменами.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:МоскваПредпринимательствоСобянин

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