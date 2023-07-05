Собянин рассказал о самых интересных проектах финалистов конкурсов московского инновационного кластера
Более 700 проектов приняли участие в технологических конкурсах Московского инновационного кластера (МИК). Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что треть из них прошли пилотирование, а половина из протестированных решений уже внедрена на предприятия крупного бизнеса. По словам Собянина, среди победителей и финалистов конкурсов МИК разработчик покрытий из порошковых проволок, стойких к износу и коррозии при температурах до плюс 1,7 тысячи градусов, а также разработчик импортозамещающего оборудования и программного обеспечения для моделирования процессов подготовки и переработки газа и конденсата.
Собянин подчеркнул, что с 2020 года на платформе i.moscow провели 26 технологических конкурсов по самым востребованным направлениям. Это, в частности, инновации в образовании, медицине, сельском хозяйстве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru