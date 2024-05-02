Собянин: Событийный туризм привлечет в Москву около 7,3 млн гостей

Москва продолжает развивать основные виды туризма, в том числе культурно-познавательный и развлекательный, событийный, деловой, образовательный, медицинский, внутригородской. О планах в этой сфере до 2030 года рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как сообщил градоначальник в своем блоге, дальнейшее развитие получит наиболее популярное направление — культурно-познавательный и развлекательный туризм. Как ожидается, в 2030-м в Москву с этой целью прибудут 24 млн гостей. Также в столице планируют развивать проекты на культурных и исторических площадках.

«Например, расширим географию фестиваля "Усадьбы Москвы", объединяющего объекты культурного наследия города», — подчеркнул Собянин.

Новыми точками притяжения станут развлекательные кластеры для семей с детьми, в том числе парк «Тайный город» и кинопарк «Москино» в ТиНАО.

Около 7,3 млн гостей привлечет в Москву событийный туризм. Для этого в столице продолжают проводить фестивали «Московские сезоны», «Путешествие в Рождество», «Цветочный джем», «Времена и эпохи», «Пасхальный дар», «Московская весна», День города.

Кроме того, в Москве преобразуют гастрономический проект «Вкусы России» во «Вкусы народов мира». Также гостеприимство столицы можно будет оценить на фестивалях «Московское чаепитие» и «Московский завтрак».

