Собянин смягчил введённые из-за коронавируса ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге заявил, что «ситуация с коронавирусом внушает осторожный оптимизм». Он отметил, что новых случаев заболевания COVID-19 стало значительно меньше, чем в конце декабря, и сообщил, что смягчает действующие ограничения.

Дистанционное образование в городских и федеральных вузах продлевается до 6 февраля, но студенты колледжей и учреждений допобразования, а также спортшкол и детских досуговых учреждений могут выйти из онлайн-режима.

Кроме того, максимальная вместимость концертных залов, театров и кинотеатров увеличивается до 50% от общей вместимости зала.

Ограничения на работу детских развлекательных центров и лагерей дневного пребывания также отменяются, число людей на объектах не может превышать 50% от общей вместимости. Музеи, библиотеки и другие учреждения культуры тоже смогут восстановить свою работу при аналогичных требованиях.

При этом требования о переводе более 30% сотрудников организаций в дистанционный режим остается без изменений. Москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями по-прежнему должны находится в домашнем режиме. Их транспортные карты будут разблокированы после прохождения вакцинации.

