Собянин: Смертность от COVID-19 в июне пойдет на спад

Смертность от коронавируса в Москве в июне будет заметно ниже, чем в мае. Об этом в среду, 10 июня, заявил мэр столицы Сергей Собянин.



«В июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль, и мы сегодня, в июне, спасаем тех людей, которые заболели у нас еще в мае месяце, борются врачи за каждую жизнь», - сказал мэр.



Собянин также отметил, что смертность от коронавируса в Москве в разы меньше, чем в других столицах мира. Всего же столичные врачи за время пандемии спасли 65 тысяч больных коронавирусом, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.



Также было отмечено, что сейчас в столице каждый тяжелобольной коронавирусом обеспечен системой искусственной вентиляции легких.

