Собянин: «Ситуация с пандемией в Москве сложная из-за более заразного штамма»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трудностях в борьбе с коронавирусом. По его словам, ситуация с COVID-19 в столице сложная из-за распространения более заразного и смертельного штамма. Градоначальник сообщил, что есть положительная динамика по вакцинации от коронавируса в Москве: количество записей на эту процедуру выросло до 86 тысяч в будни. Теперь прививку смогут сделать и трудовые мигранты.

Ранее новые ограничения властей, введенные из-за распространения коронавируса, раскритиковал омбудсмен рестораторов Сергей Миронов.



