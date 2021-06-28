Собянин: «Ситуация с пандемией в Москве сложная из-за более заразного штамма»
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трудностях в борьбе с коронавирусом. По его словам, ситуация с COVID-19 в столице сложная из-за распространения более заразного и смертельного штамма. Градоначальник сообщил, что есть положительная динамика по вакцинации от коронавируса в Москве: количество записей на эту процедуру выросло до 86 тысяч в будни. Теперь прививку смогут сделать и трудовые мигранты.
Ранее новые ограничения властей, введенные из-за распространения коронавируса, раскритиковал омбудсмен рестораторов Сергей Миронов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru