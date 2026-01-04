Собянин: Силы ПВО сбили 16 летевших на Москву беспилотников

Силы ПВО сбили 16 беспилотников, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Минобороны: ПВО за 3 часа сбило 11 украинских БПЛА над 3 регионами РФ

В 15:39 мэр написал о сбитии одного БПЛА. В 16:02 - еще двух. В 16:12 и 16:17 Собянин сообщил о ликвидации шести и семи БПЛА соответственно.

Сегодня утром Собянин сообщил о ликвидации 14 дронов в ночь на 4 января, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

